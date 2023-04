O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) esteve com a secretária de Estado de Educação do Rio de Janeiro, Roberta Barreto, nessa quarta-feira (dia 19), para apresentar as demandas que recebe durante visitas aos colégios estaduais do Sul Fluminense. Durante a conversa, na sede da Seeduc-RJ, no Centro do Rio, Jari aproveitou para convidá-la para a Audiência Pública sobre o Novo Ensino Médio que acontecerá em Volta Redonda, às 19h, da próxima quinta-feira (dia 27), no Instituto de Educação Manuel Marinho, na Rua 43, nº 52, na Vila Santa Cecília.

“Nesta semana, tive o prazer de conhecer a secretária de Educação, Roberta Barreto, com quem pude tratar também do Piso Nacional do Magistério, da valorização da remuneração da equipe gestora, da necessidade urgente de contratação de profissionais de apoio, como inspetores de alunos, inclusive para aumentar a segurança nas escolas, e do reajuste na cota de merenda escolar”, contou Jari

Também estiveram na pauta do encontro as reivindicações dos agentes administrativos do Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas), que pertencem à Seeduc-RJ. Eles solicitam o RAS (Regime Adicional de Serviço) e mudança de nomenclatura do cargo para que possam ter benefícios como o adicional de nível superior.

Quanto à participação na audiência pública sobre o Novo Ensino Médio, o deputado reforçou a importância da presença da secretaria estadual em Volta Redonda. “A partir do proposto pelo Ministério da Educação (MEC), a Seeduc apresentará como está a implantação em nosso estado”, explicou.

O evento foi sugerido pelo deputado à Comissão de Educação da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), da qual é membro, e aprovado pelos demais componentes do grupo. O principal objetivo da audiência pública é discutir com a comunidade escolar a implantação do Novo Ensino Médio.

Entre os convidados para o debate também estão representantes da Delegacia Regional do Ministério da Educação; da Defensoria Pública do Estado do Rio; da Coordenadoria da Infância e Juventude; do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro; do SinPro (Sindicato dos Professores) da Aderj (Associação dos Diretores de Escola); da Ubes (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas do Rio de Janeiro) da Fenet (Federação Nacional de estudantes em Ensino Técnico); do Sepe (Sindicato Estadual Profissionais de Educação Núcleo de Volta Redonda); e da Uppes (União dos Professores Públicos no Estado).

“Esta audiência pública é, prioritariamente, um espaço para que eu e os colegas parlamentares da Comissão de Educação da Alerj possamos ouvir o que os educadores, alunos e a população em geral têm a dizer sobre o novo modelo pensado para o ensino médio”, ressaltou o deputado Jari.

