Durante o feriado de Tiradentes, a Lei Seca realizou 42 ações de fiscalização em todo o Rio de Janeiro, resultando na abordagem de mais de 3 mil condutores. Desses, 568 motoristas foram multados e tiveram suas carteiras apreendidas por estarem alcoolizados.

No interior do estado do Rio de Janeiro, a cidade de Bom Jardim, na Região Serrana, apresentou um índice de 30,7%, enquanto Volta Redonda ficou em segundo lugar com 25,6%.

Na cidade do Rio de Janeiro, a operação montada no bairro de Jacarepaguá, Zona Oeste, apresentou o maior índice de alcoolemia, com 45,5% dos motoristas autuados. Eles passaram pela Estrada dos Três Rios quando foram surpreendidos pelos agentes das motopatrulhas da Lei Seca. As equipes atuavam para evitar a fuga da operação principal, realizada na Estrada do Pau Ferro. Neste ponto, o índice de condutores flagrados foi de 28%.

Ainda na capital, a ação no bairro de Ricardo Albuquerque, na Zona Norte, ficou em segundo lugar na estatística da Lei Seca, com praticamente 31% dos motoristas abordados autuados por testar positivo no bafômetro ou se negar a realizar o exame de alcoolemia.

Foto: divulgação