A Polícia Federal prendeu em flagrante, na tarde desta segunda-feira (dia 8), um homem pelo crime de aquisição de moeda falsa, na cidade de Macaé. O preso, de 27 anos, foi abordado pela equipe da Delegacia de Polícia Federal em Macaé (DPF/MCE) quando recebia a encomenda no centro de distribuição dos Correios, localizado no bairro São José do Barreto.

O pacote apreendido continha 26 notas falsas de R$ 20 e dez de R$ 50, além de 12 páginas contendo cédulas de R$ 50 e R$ 100, totalizando um montante de R$ 5.820.

A ação teve início a partir de informações da Unidade Especial de Repressão à Falsificação de Moeda da Polícia Federal, além do auxílio dos Correios.

O homem foi encaminhado para o sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele será indiciado pelo crime de moeda falsa, previsto no art. 289, § 1º do Código Penal, cuja pena pode chegar até 12 anos de reclusão.

Foto: Divulgação