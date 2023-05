Um acidente ocorrido no Viaduto Heitor Leite Franco, que liga o Aterrado a outros bairros, está causando lentidão no trânsito no começo da tarde desta terça-feira (dia 9), em Volta Redonda. De acordo com informações preliminares, a colisão envolvendo dois veículos teria sido motivada pelo fato de um motociclista ter deixado o celular cair na pista.

Conforme relatado por populares, o motorista de um carro teria parado para pegar o aparelho, quando um outro veículo acabou colidindo na traseira. As primeiras informações dão conta de que um homem ficou ferido e foi levado para o Hospital São João Batista.

Esta notícia será atualizada assim que houver novas informações sobre este caso.

Foto: Reprodução