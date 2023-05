Um acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo automóvel foi registrado neste domingo (dia 21), na Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 284, em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da motocicleta, um jovem de 22 anos, estava transitando pela faixa da esquerda sem manter a distância de segurança necessária em relação ao veículo Renault/Logan que seguia à sua frente. No momento em que a condutora do Logan reduziu a velocidade devido ao tráfego à frente, o motociclista perdeu o controle da moto, não conseguindo evitar a colisão na traseira do Logan. A colisão resultou na queda do motociclista.

A condutora do Logan saiu ilesa do acidente. No entanto, o motociclista, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e estava com o licenciamento da motocicleta vencido, sofreu fratura em um dos braços. Ele foi prontamente socorrido por uma equipe de resgate médico da CCR e encaminhado para a Santa Casa de Barra Mansa.

Durante o atendimento no local, constatou-se que o motociclista estava em situação irregular, com a ausência de habilitação e a documentação da motocicleta vencida. Diante disso, foram aplicadas as devidas multas de trânsito no valor total de R$ 1.173,88. Além disso, a motocicleta foi removida ao pátio.

Foto: Divulgação/PRF