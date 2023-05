O Hemonúcleo de Barra Mansa informa que está precisando de doações para repor seu estoque. Todos os tipos são bem-vindos, especialmente os tipos sanguíneos negativos, que se encontram em estado crítico.

A captadora de doadores do Hemonúcleo, Claúdia Maria, reforçou a necessidade de doação. “Estamos com estoque baixo de alguns tipos sanguíneos. Uma bolsa de sangue pode salvar até quatro pessoas, por isso é de muita necessidade que tenhamos estoque cheio. A comoção dos munícipes é essencial”, destacou.

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos. Para o idoso, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis. A pessoa deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos e não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 24 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, ela deve aguardar seis meses após a realização da mesma.

As doações podem ser feitas das 7h às 11h da manhã. O Hemonúcleo fica na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia. Quem for doar pode estacionar no pátio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, na Rua Oscar da Silva Marins, n° 155. Ambos ficam no Centro.

Foto: Paulo Dimas e Felipe Vieira