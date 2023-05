Policiais civis da 89ª DP (Resende) prenderam um homem em flagrante, na última quinta-feira (dia 18), pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu durante uma diligência para capturar outra pessoa.

No local onde estava sendo cumprindo um mandado de prisão, os agentes sentiram forte odor semelhante a maconha vindo de uma residência vizinha. Ao observarem a casa ao lado, as equipes avistaram um homem deitado numa cama que, ao perceber a presença dos policiais, demonstrou nervosismo. Diante disso, a equipe foi à residência vizinha, onde a irmã do suspeito franqueou a entrada.

No imóvel, a equipe encontrou o homem em posse de uma pistola com carregador prolongado e municiado com dezoito projéteis intactos.