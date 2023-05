A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça (dia 23), a Operação PQD com o objetivo de cumprir um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem acusado de praticar roubo de cargas postais, no bairro de Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O alvo da operação, devidamente preso pelos policiais federais no decorrer das diligências, é um ex-sargento paraquedista que foi expulso do Exército devido a uma prisão anterior por outros roubos de cargas cometidos no estado do Rio. Ele teria realizado pelo menos 17 assaltos a caminhões dos Correios entre 2020 e 2022, nos bairros de Campo Grande, Inhoaíba e Paciência.

Os roubos foram praticados por meio de ação violenta, sendo que, nas últimas três ocorrências, foram utilizadas granadas para intimidar as vítimas.

Além do mandado de prisão, os policiais federais também cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao investigado. Foram apreendidos um veículo, o qual foi utilizado em pelo menos um dos assaltos, dois carregadores de pistola e um celular, que serão analisados para dar continuidade às investigações e apurar eventuais outros crimes.

Após as formalidades de praxe, o preso será encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Foto: divulgação