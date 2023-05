Na manhã desta quarta-feira (dia 24), a Polícia Federal deflagrou a operação Novos Rumos, que visa desarticular um grupo criminoso responsável pela exportação de cocaína em sua forma mais pura (cloridrato de cocaína) para a Europa, através de embarcações.

Na ação de hoje, cerca de 50 (cinquenta) policiais federais cumprem quatro mandados de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, em endereços localizados na capital do estado, em Magé/RJ e Niterói/RJ.

De acordo com as investigações, o grupo em questão – vinculado à principal facção criminosa do Rio de Janeiro – tem como forma de atuação o armazenamento da substância entorpecente em depósitos localizados nas comunidades cariocas, para posterior remessa por meio de navios destinados ao continente europeu.

Para ter acesso ao destino final dos navios de interesse, o grupo contava com o apoio de funcionários contratados do porto, que apresentavam as rotas das embarcações atracadas no porto do Rio de Janeiro. Além disso, mergulhadores profissionais – alvos de mandados de prisão preventiva – integravam o grupo criminoso e eram responsáveis por ocultar a droga nos cascos dos navios.

Ao todo, mais de 1.470 kg de cloridrato de cocaína foram apreendidos pela Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro durante os atos investigatórios.

Os bens apreendidos e demais documentos de interesse para a investigação serão encaminhados à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro para os procedimentos de praxe.

O nome da operação se deve ao fato da principal facção criminosa do Rio de Janeiro apresentar uma nova frente de atuação no tráfico de entorpecentes, passando a atuar não só em âmbito local, mas também no tráfico internacional de drogas.

Foto: PF