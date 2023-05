Policiais militares do 10º BPM (Barra do Piraí), com informações do Disque Denúncia, apreenderam, na noite de segunda-feira (dia 22), no bairro Santo Antônio, em Barra do Pirai RJ, drogas que seriam comercializadas na região. Na ação, um jovem de 20 anos foi preso pelo crime de tráfico de drogas.

Em patrulhamento no local, os agentes tiveram a atenção voltada para o suspeito, que tentou fugir. Ele foi abordado e, em revista pessoal, encontrado uma bolsa contendo 30 tiras de erva seca prensada (maconha) e R$ 10, provenientes das vendas.

O preso e o material apreendido foram levados para a sede da 88° DP (Barra do Pirai), onde foram tomadas as providencias cabíveis sobre a apreensão das drogas e a prisão do suspeito.

Foto: PM