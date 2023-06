Após uma diligência de agentes da Superintendência do Bem-estar Animal (Sepet), um homem acabou detido, nesta terça-feira (dia 6), suspeito de abandonar uma cadela na rua Cristiano Otoni, próxima ao Centro de Barra do Piraí. De acordo com informações do órgão da Prefeitura de Barra do Piraí, o homem foi levado à 88ª Delegacia Legal do município, após ser flagrado por populares no ato do crime.

Funcionários da Sepet receberam a denúncia, via telefone, de que o homem teria sido visto abandonando uma cadela, na Cristiano Otoni, e que duas pessoas que passavam pelo local contiveram o suspeito, até a chegada dos agentes públicos. Em seu carro, o animal foi encontrado, dentro de uma caixa de papelão.

Conduzido à delegacia, o suspeito relatou que é morador de Volta Redonda e veio de lá a Barra do Piraí para entregar um chuveiro na casa de uma moradora do bairro Cantão. Segundo disse, ela teria pedido a ele que abandonasse a cadela, no entanto, em depoimento à polícia, a mulher negou essa versão, afirmando que deixou o animal com o motorista para que ele doasse a alguma família – em sua casa, no Cantão, foram encontrados mais cinco cães.

Como o animal vítima de abandono foi achado dentro do carro, o motorista acabou detido, por ter incorrido em crime previsto pela Lei Municipal 3484/21. Ao saber da notícia, o prefeito Mario Esteves lamentou o ocorrido, sem deixar de ressaltar a importância da ação da prefeitura para coibir crimes do gênero.

“O abandono de um animal me dói no coração, sinceramente. É algo que não consigo entender. Mas, ainda bem que existem pessoas conscientes, como aquelas que denunciaram, e que em Barra do Piraí adotamos uma polícia de tolerância zero a esse tipo de crime. Que não pensem que ficarão impunes, pois, aqui, estamos trabalhando para que isso não aconteça”, destacou, acrescentando que o trabalho em parceria com as Polícias Civil e Militar é de extrema relevância, além da Guarda Municipal.