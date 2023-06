Policiais militares do 37º BPM (Resende), com informações do Disque Denúncia, prenderam um homem e apreenderam um adolescente de 15 anos, na tarde desta quarta-feira (dia 7), no bairro Fazenda da Barra II, em Resende. Eles estavam com grande quantidade de entorpecentes que serviriam para o comércio ilegal de drogas na região.

Os agentes realizaram um monitoramento, sendo observado quatro suspeitos praticando a venda de drogas e, no momento de aproximação para abordagem, os acusados empreenderam fuga, sendo detidos dentro de uma residência o menor de 15 anos e o suspeito de 20, com uma sacola contendo os seguintes materiais:

27 pinos cocaína R$ 30,

45 pinos cocaína R$ 10,

59 trouxinhas maconha R$ 10,

03 trouxinhas maconha R$ 70,

34 pedras crack R$ 10,

42 pedras crack R$ 25,

01 rádio transmissor,

09 cartuchos deflagrados calibre 12,

quantia de R$ 65,00,

02 celulares,

02 cadernos com anotações do tráfico

Os detidos e o material apreendido, foram levados para a sede da 89ª DP (Resende), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.