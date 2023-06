O Volta Redonda venceu mais uma no Raulino de Oliveira. Na noite fria deste sábado (dia 10), o Voltaço fez 1 a 0 no Botafogo-PB, pela 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado no segundo tempo pelo atacante Marquinhos.

O JOGO

Na etapa inicial, Volta Redonda e Botafogo-PB fizeram um jogo morno, com pouca agressividade e poucas chances criadas. A melhor oportunidade de gol foi do Voltaço, quando o atacante Ítalo saiu de frente com o goleiro Mota, mas parou no arqueiro.

No segundo tempo, a partida deu uma esquentada. No minuto inicial, Marquinhos tentou a finalização duas vezes, mas foi bloqueado pela defesa. Aos 19’, Marquinhos recebeu em velocidade, entrou na área e chutou na saída de Mota para colocar o Volta Redonda na frente, 1 a 0.

Com o resultado favorável, o Volta Redonda administrou a partida, fez o dever de casa e saiu do Raulino com mais três pontos na classificação. O Esquadrão de Aço chegou aos nove pontos, saiu da zona de rebaixamento e ocupa, momentaneamente, a 11ª posição.

O próximo compromisso será na segunda-feira (dia 19), contra o São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio, às 21h30, pela 9ª rodada da Série C.

Foto: Raphael Torres