Um acidente ocorrido na noite de domingo (dia 11) deixou quatro pessoas feridas na Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real. A colisão foi registrada por volta das 21h30, no Viaduto de Bulhões, na altura do km 299.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, um veículo VW/Satana colidiu na traseira de um Fiat/Uno, causando o capotamento do carro, que ficou virado de cabeça para baixo no meio da pista. Um Renault/Captur, que seguia logo atrás, conseguiu frear bruscamente para evitar uma colisão, mas um Fiat/Siena, que vinha em seguida, não conseguiu parar a tempo e bateu na traseira do Renault. O Santana fugiu do local sem prestar socorro, saindo da rodovia em direção a Bulhões e não sendo localizado.

Entre os quatro feridos estão o condutor, de 25 anos; a passageira do Fiat/Uno e também mão do rapaz, de 55 anos; além de dois passageiros do Fiat/Siena, um homem de 23 e uma mulher de 22 anos. As vítimas foram socorridas por equipes de resgate da CCR e do Corpo de Bombeiros para o Hospital de Emergência de Resende.

Os condutores do Renault/Captur e do Fiat/Siena, bem como um passageiro deste último veículo, não se feriram.

Devido ao acidente e ao atendimento das equipes de resgate, a pista ficou completamente interditada no sentido Rio de Janeiro até 22h40, causando um congestionamento de mais de seis quilômetros na via. Ainda conforme a PRF, o congestionamento foi agravado pelo intenso fluxo de veículos devido ao retorno do feriado prolongado.

Foto: Divulgação/PRF