A pedido do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), que apura um vazamento de óleo no Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda, no Sul Fluminense, a Rio+Saneamento interrompeu temporariamente a captação de água bruta e abastecimento ao município de Pinheiral.

A concessionária orienta aos consumidores que utilizem água de forma consciente e aguarda a liberação do órgão ambiental para a retomada da captação no manancial.

A Rio+Saneamento coloca seus canais de comunicação à disposição da população para eventuais dúvidas e esclarecimentos. Os clientes podem entrar em contato pelo telefone: 0800 772 1027. O número oferece a possibilidade de envio de mensagem via WhatsApp. Os consumidores também podem acessar o aplicativo Cliente Rio+ e o site riomaissaneamento.com.br.