A Polícia Militar realizou, na tarde de sábado (dia 1), a apreensão de 18 pés de maconha, que estavam sendo cultivados em recipientes plásticos no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa. As plantas foram encontradas no quintal de uma residência localizada na Rua Vicente Ambrósio do Carmo. Um homem de 49 anos, morador da casa, foi detido pelas autoridades.

A polícia chegou ao local após receber denúncias de que o suspeito estava cultivando a droga no terraço da residência. O indivíduo e a droga foram encaminhados à delegacia da cidade, onde a ocorrência foi registrada.

Foto: Divulgação