Um acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (dia 4) na BR 393, na altura do quilômetro 266, em Barra do Piraí. Na ocasião, um veículo capotou após o condutor perder o controle em meio a condições de intensa neblina. Felizmente, todos os passageiros a bordo do automóvel, incluindo uma mulher de 30 anos e seu filho de apenas 27 dias de vida, um menino de seis anos e uma menina de 13, saíram ilesos.

O acidente ocorreu por volta das 6h50, quando o condutor de 63 anos, que estava viajando de Volta Redonda para Rio Novo, em Minas Gerais, perdeu o controle do veículo. O automóvel atravessou a rodovia e acabou capotando, parando próximo a um declive, o que poderia ter agravado ainda mais a situação.

Apesar do susto, nenhum ocupante do veículo apresentou ferimentos aparentes. No entanto, por medida de cautela, a equipe de resgate da concessionária responsável pelo trecho da rodovia conduziu todos eles ao Hospital São João Batista (HSJB) para exames e uma avaliação médica mais detalhada, especialmente devido à presença das crianças.

A Polícia Rodoviária Federal ressalta que, nesta época do ano, é comum a ocorrência intensa de neblina em algumas vias, o que reduz consideravelmente a visibilidade na estrada. Esse fator pode aumentar o risco de acidentes, tornando ainda mais importante que os motoristas redobrem a atenção.

Apesar do acidente, não houve restrições ao trânsito no local.

Foto: Divulgação/PRF