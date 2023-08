Na tarde desta terça-feira (dia 29), o ônibus que levava os jogadores do Botafogo até o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, foi atacado com uma pedra e o atacante Carlos Alberto teve ferimentos leves.

O veículo tranportava os atletas para o embarque à Argentina, onde o Glorioso enfrenta o Defensa Y Justicia, nesta quarta-feira (dia 30), na partida de volta das quartas de final da Sul-Americana.

Os suspeitos de terem cometido o ataque seriam torcedores do Fluminense, que estavam nas proximidades do aeroporto para recepcionar os jogadores do Tricolor, que embarcaram para ao Paraguai para enfrentar o Olimpia, na quinta-feira (dia 31), pela Libertadores.

A chegada do ônibus ocorreu por volta de 15h30, pouco depois do embarque dos jogadores do Flu. Copos de cerveja também foram arremessados em direção ao veículo.

Com informações do Metrópoles

Foto: reprodução