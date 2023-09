A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), fechou uma parceria com a Rede Royal de Supermercados para oportunidades de emprego. São aproximadamente 1.100 vagas para funções diversas; o processo seletivo será composto por três etapas, começando pelas entrevistas, que estão acontecendo em diversos Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do município. Elas tiveram início na manhã desta quinta-feira (14) no Cras Casa da Família, no bairro Boa Vista, e cerca de 150 pessoas foram entrevistadas.

A gerente de Proteção Social Básica, Cátia Batista de Souza, falou sobre a importância dessa parceria para o município. “O Royal é uma rede de supermercados que todos da região conhecem e, por conta do grande número de pessoas desempregadas, que se agravou depois da pandemia, será uma oportunidade muito boa para diminuir esse número e dar visibilidade ao morador de Barra Mansa que está desempregado e procurando por oportunidades”, disse.

O promotor da Rede Royal, Miqueias de Souza, destacou que essa parceria será um grande incentivo à economia local por meio da geração de empregos. “O Royal é uma das empresas que mais cresce dentro da região Sul Fluminense nesse quesito e na capacitação das pessoas. A parceria com a Prefeitura tem feito muito bem à comunidade”, relatou.

O secretário de Assistência Social, Fanuel Fernando, frisou a importância da participação do prefeito Rodrigo Drable, do subsecretário Willian Pereira e do presidente da companhia de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello, para que a parceria fosse realizada.

– O prefeito Rodrigo Drable está sempre preocupado com o desemprego e com a realização de parcerias que tragam frutos para o nosso município. Nós fomos atrás dessa oportunidade, por sugestão do subsecretário, que foi o intermediário para que a parceria acontecesse de fato e também tivemos a participação da Companhia de Desenvolvimento Econômico no processo. Será uma ótima oportunidade para a geração de empregos na nossa cidade – finalizou.

Confira a lista dos dias e locais das próximas entrevistas:

21/09 – Cras Morada Verde

28/09 – Cras Vila Coringa

06/10 – Cras São Pedro

19/10 – Cras Vista Alegre

26/10 – Cras Ano Bom

Em todos os dias, as entrevistas vão acontecer das 8h30 às 10h30.



Foto: Divulgação