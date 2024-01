Uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Volta Redonda e a Polícia Federal, na manhã desta sexta-feira (dia 5), encontrou uma casa no Morro do Urubu, bairro Santa Cruz, equipada com uma estufa destinada ao cultivo de maconha. A ação resultou na apreensão de equipamentos especializados, como ventiladores e lâmpadas potentes, voltados para o cultivo da droga.

Além dos equipamentos, uma quantidade expressiva de maconha foi apreendida durante a operação. O imóvel, suspeito de servir ao tráfico local, foi alvo direto da ação policial, que, até o momento, não resultou em prisões. As equipes da 93ª DP e da PF permanecem no complexo da Santa Cruz para dar continuidade às investigações e apurar detalhes sobre a atividade criminosa na estufa de maconha e possíveis conexões com o tráfico na região.

Foto: Polícia Civil