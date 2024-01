Policiais da 93ª DP (Volta Redonda), sob a coordenação e orientação do delegado titular Vinícius Coutinho e do delegado adjunto José Carlos Neto, prenderam nesta segunda-feira (dia 8) o homem acusado de tentar atropelar a ex-companheira e o atual namorado dela. O crime ocorreu no último dia 30 de dezembro, no bairro Roma II. Na ocasião, o homem teria surgido dirigindo seu veículo e jogado o automóvel em cima do casal. A mulher, de 40 anos, foi atingida na perna e caiu no chão, enquanto o rapaz, de 37, conseguiu desviar a tempo.

O mandado foi cumprido no bairro Califórnia, em Barra do Pirai. Segundo a Polícia Civil, o rapaz possui diversas anotações criminais, por tráfico de drogas, associação ao tráfico, homicídio e violência doméstica. Ele agora será recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado para prosseguimento da investigação e à disposição da Justiça. O homem deve ser indiciado por tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio.

Foto: Divulgação