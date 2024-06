A Frente Parlamentar da Juventude, coordenada pelo deputado estadual Vinicius Cozzolino (União), realizará um fórum regional de diálogo do Y20 na próxima sexta-feira (dia 28), a partir das 13h30, no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). O Y20 é o grupo oficial de engajamento das juventudes no G20. O evento contará com a participação de representantes de diversos grupos de jovens do estado do Rio de Janeiro.

“Este dia será crucial para a juventude fluminense, pois discutiremos propostas e formularemos políticas públicas em áreas como combate à fome, pobreza e desigualdade, inclusão e diversidade, inovação e futuro do trabalho, além de mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável. Este é um momento em que podemos ouvir os jovens, sistematizar suas propostas e posteriormente enviá-las para a Cúpula de Líderes do G20”, explica Vinicius Cozzolino.

Foto: Divulgação