Tande Vieira é eleito presidente da AEMERJ em chapa de consenso entre os prefeitos fluminenses

O prefeito de Resende, Tande Vieira, foi eleito nesta quinta-feira (10) o novo presidente da Associação Estadual de Municípios do Estado do Rio de Janeiro (AEMERJ). A eleição ocorreu com a formação de uma chapa única, construída a partir do diálogo e da união entre lideranças municipais de todas as regiões do estado.

Diante da ampla adesão à candidatura de Tande, os integrantes da chapa opositora decidiram retirar a candidatura, consolidando um cenário de consenso e unidade em torno do nome do prefeito de Resende.

— Esse é um momento importante para os municípios fluminenses. Precisamos estar unidos para enfrentar temas decisivos como a implementação da Reforma Tributária, a definição dos royalties, a ampliação de programas como o Mais Especialistas e o fortalecimento do diálogo com o TCE-RJ, em uma agenda de orientação e apoio aos gestores municipais — destacou Tande após a confirmação da eleição.

A nova diretoria da AEMERJ estará à frente da entidade no triênio 2025-2028, representando os 92 municípios do estado e reforçando o papel estratégico da associação na articulação de políticas públicas, na defesa do municipalismo e na promoção do desenvolvimento regional.

O prefeito de Italva, Leo Pelanca, assume a vice-presidência institucional da AEMERJ.

Confira a composição completa da nova diretoria da AEMERJ:

Presidente: Alexandre Sérgio Alves Vieira – Prefeito de Resende

Vice-Presidente Institucional: Leonardo Orato Rangel – Prefeito de Italva

Vice-presidências regionais:

• Região Metropolitana I: Hingo Hammes – Petrópolis

• Região Metropolitana II: Rafael Muzzi de Miranda – Cachoeiras de Macacu

• Médio Paraíba e Baía da Ilha Grande: Saulo de Tarso Pereira – Valença

• Região Serrana: Armando Rosemberto Teixeira – Duas Barras

• Baixadas Litorâneas: Daniela Cuinse Abreu – Araruama

• Centro Sul Fluminense: Galileu de Freitas – Sumidouro

• Norte Fluminense: José William Ribeiro – São Fidélis

• Noroeste Fluminense: Emanuel Medeiros da Silva – Itaperuna

Secretário-Geral: Leonan Lopes Melhorance – Prefeito de Cordeiro

Conselho Fiscal – Titulares:

• Júlio Bernardes – Paraíba do Sul

• Luiz Antônio Furlani Filho – Barra Mansa

• Kaio Marcio Resende – Itatiaia

Conselho Fiscal – Suplentes:

• Babton Biondi – Rio Claro

• Kátia Miki – Barra do Piraí

• Aluísio Max Elias – Quatis