Munir Neto se reúne com secretários estaduais e prefeita de Barra do Piraí

O deputado estadual Munir Neto articulou uma série de reuniões entre secretários estaduais e a prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, para o atendimento de demandas do município. Os encontros foram realizados nesta terça-feira (dia 8), com o secretário estadual de Defesa Civil e comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Tarciso Antônio de Salles Junior, e com o secretário estadual de Governo, André Moura.

“Nós fomos conversar com os secretários sobre uma série de demandas que a prefeita Katia Miki tem para Barra do Piraí, e aproveitei para falar de algumas solicitações para região Sul Fluminense. Fomos muito bem recebidos e todos os pedidos tiveram uma sinalização positiva”, relatou Munir.

Katia Miki afirmou que, entre as solicitações, estão um reforço nas vistorias das áreas de risco pela Defesa Civil, e a implantação do projeto Bombeiro Mirim no município.

“Nós solicitamos ao Coronel Tarciso uma ajuda no trabalho preventivo em áreas de risco – encostas e margens de rios – que existem em vários pontos da cidade, com vistorias da Defesa Civil, o que já deve ocorrer na próxima semana, além da implantação do projeto Bombeiro Mirim no município. Também agradecemos a cessão, sem ônus para o município do Major Rafael Champion para gerir a secretaria de Defesa Civil de Barra do Piraí, o que foi uma imensa ajuda”, explicou a prefeita, que completou: “Com o secretário André Moura nós acordamos um pacote de obras, para vários locais do município, incluindo asfaltamento”.

Katia também destacou o papel do deputado Munir na articulação das reuniões. “O Munir é um grande parceiro da prefeitura de Barra do Piraí, e teve um papel fundamental na articulação para conseguirmos solicitar nossos pleitos”.

Sul Fluminense

Munir afirmou que aproveitou os encontros para levar uma série de demandas do Sul Fluminense aos secretários estaduais.

“Com o secretário Tarciso, nós conseguimos conversar sobre várias demandas da nossa região. Entre elas, além da implantação do Bombeiro Mirim, pedimos o retorno do projeto, que é um grande sucesso, para Volta Redonda.Também pedimos um reforço nas vistorias de áreas de encostas e ribeirinhas, pela Defesa Civil” disse Munir, acrescentando: “Solicitamos ao secretário André Moura a agilização do asfaltamento da estrada Roma-Getulândia, que ele já se comprometeu a ajudar, e asfaltamento para vários municípios do Sul Fluminense. Também pedimos a ampliação do Segurança Presente em Volta Redonda, no bairro Retiro, e a implantação do projeto em Barra Mansa”.

O deputado também afirmou que foram marcadas três datas – em agosto, outubro e novembro – para a realização do projeto RJ Para Todos em várias cidades do Sul Fluminense. “A cada vinda do programa, conseguimos anteder cinco cidades. No total, 15 municípios serão atendidos”, aplicou Munir. Os dias e locais do RJ Para Todos serão divulgados posteriormente.