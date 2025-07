Jari cobra repasse estadual para atendimentos oncológicos no Sul Fluminense

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) cobrou do Governo do Estado do Rio de Janeiro o repasse de recursos do Programa Estadual de Oncologia referentes ao ano de 2025 para os municípios de Volta Redonda e Barra Mansa. O pedido foi formalizado por meio de ofício encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde.

O chamado “repasse extrateto” é um recurso adicional transferido pelo governo estadual para custear atendimentos de alta complexidade em oncologia, como os realizados em unidades regionais que recebem pacientes de vários municípios.

Nesta segunda-feira, dia 7, Jari visitou a sede da Oncobarra, em Barra Mansa, e foi informado de que os repasses referentes a 2025 ainda não foram efetuados. O débito acumulado já ultrapassa R$ 6 milhões, o que tem comprometido seriamente a manutenção dos atendimentos.

— Temos na região instituições que são referências no tratamento do câncer, como o Hospital da Fundação Oswaldo Aranha (H.Foa), em Volta Redonda, e o Oncobarra, em Barra Mansa. Ambas atendem pacientes de várias cidades do Sul Fluminense, e a ausência desses repasses coloca em risco a continuidade dos serviços — destacou Jari.

No ofício, o deputado solicita esclarecimentos sobre o atraso, a regularização imediata dos pagamentos e providências para que a situação não volte a se repetir. Ele alerta que a instabilidade nos repasses coloca em risco o atendimento a pacientes em situação crítica.

— A irregularidade nos repasses compromete gravemente a continuidade dos serviços e a assistência a pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, que não podem esperar — reforçou o parlamentar.

A cobrança reitera uma atuação já realizada por Jari em 2023, quando exigiu — e conseguiu — a regularização dos repasses estaduais atrasados referentes aos anos de 2023 e 2024.

— Nosso compromisso é garantir que nenhuma vida seja colocada em risco por falta de responsabilidade administrativa — finalizou o deputado.