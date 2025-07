Marcos Araújo é eleito presidente do PT em Volta Redonda com maioria da chapa “Resistência e Luta”

Os filiados ao Partido dos Trabalhadores (PT) em Volta Redonda elegeram nesse domingo (dia 6) o novo presidente do diretório municipal da legenda. Com maioria de votos, o militante histórico Marcos Araújo venceu a disputa contra o professor Alexandre Habib e comemorou a vitória de sua chapa, “Resistência e Luta”.

A eleição aconteceu na Câmara Municipal de Volta Redonda e mobilizou a militância ao longo de todo o dia. Cerca de 8 mil filiados estavam aptos a votar, e a expectativa da direção era de que aproximadamente 10% comparecessem às urnas, em um processo que reforça a tradição democrática interna do partido.

Em mensagem após o resultado, Marcos Araújo celebrou o que classificou como uma “vitória coletiva” e destacou o compromisso de reconstruir a estrutura partidária local. “Com uma militância de verdade, comprometida com o povo e com a luta, me torno presidente do PT de Volta Redonda com muito orgulho. Essa vitória carrega a responsabilidade de reorganizar o partido, retomar os núcleos de base e preparar o PT para os desafios de 2026”, afirmou.

O novo presidente também agradeceu aos filiados que acreditaram em seu projeto político. “Muito obrigado a cada companheira e companheiro que confiou na nossa proposta. Agora é trabalho, escuta e pé no chão!”, concluiu.

Com a vitória, Marcos Araújo assume a liderança do diretório municipal em um momento em que o PT busca fortalecer suas bases na Cidade do Aço e se preparar para as disputas eleitorais dos próximos anos.