Fernanda Carreiro derrota grupo histórico e é eleita presidente do PT em Barra Mansa

A ex-vereadora Fernanda Carreiro foi eleita, nesse domingo (dia 6), presidente do diretório municipal do PT em Barra Mansa, encerrando mais de 20 anos de domínio do grupo político liderado pela ex-deputada estadual Inês Pandeló. Essa é a primeira vez que Fernanda assume o comando da legenda no município.

A eleição aconteceu na sede do partido, no Centro da cidade, e contou com três chapas concorrentes. A chapa “União e Reconstrução”, encabeçada por Fernanda e saiu vitoriosa. “Nosso objetivo é fortalecer ainda mais o partido, aproximá-lo das demandas reais da população e manter firme a luta contra o avanço do fascismo e da extrema direita”, afirmou Fernanda.

Ela também destacou que a nova gestão vai priorizar o planejamento para as eleições de 2026 — com foco nos mandatos estaduais e federais — e a reestruturação da presença do partido na Câmara Municipal em 2028. “O PT já teve representação constante no Legislativo local, e agora precisamos trabalhar para recuperar esse espaço. Vamos estar atentos às pautas da população e ampliar a participação popular nas decisões do partido”, completou.