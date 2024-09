O candidato a prefeito de Angra dos Reis, Renato Araújo (PL), foi alvo de disparos durante uma passeata na manhã de sábado (dia 21), no Morro do Santo Antônio, no Centro da cidade. O ataque ocorreu quando Renato e seus apoiadores estavam em campanha no local.

“Estávamos realizando nossa caminhada no Morro do Santo Antônio, eu e minha candidata a vice-prefeita, junto com nossos vereadores e apoiadores, quando fomos recebidos no alto do morro a tiros. É lamentável que, em plena democracia, esses fatos aconteçam. Sinceramente, espero que esse tipo de violência não se repita durante este pleito eleitoral em nosso município (…) Felizmente, estamos bem”, disse Renato Araújo, por meio de suas redes sociais.

Segundo a Polícia Militar, ninguém foi atingido pelos tiros, mas dois participantes da passeata se machucaram ao cair enquanto tentavam fugir. A assessoria de Araújo informou que um boletim de ocorrência seria registrado na delegacia da Polícia Federal de Angra dos Reis, que ficará responsável pela investigação do atentado. Até o momento, ninguém foi preso.

A Prefeitura de Angra dos Reis divulgou uma nota informando que está atuando junto às polícias Militar e Civil para investigar o ocorrido. O comunicado ressalta que, até o momento, não houve registro de ocorrência na 166ª DP, mas a Secretaria de Segurança Pública permanece em contato com os setores de inteligência dos dois órgãos. O local já estava sendo monitorado devido a uma operação da Polícia Militar realizada na última sexta-feira (dia 20), quando foram apreendidos uma arma e drogas, sem intercorrências. Nos dias anteriores, também não houve registro de troca de tiros no Morro do Santo Antônio.

Foto: Reprodução/Instagram