Uma queda de energia na tarde deste sábado (dia 22) afetou os sistemas de distribuição de água nos bairros de Volta Redonda, resultando no rompimento da rede próximo ao trevo da Radial Leste para acesso à BR-393.

Segundo o Saae-VR, uma equipe de manutenção já atuou no local e o abastecimento foi normalizado., no entanto, o incidente impactou diretamente o fornecimento de água nos bairros Santo Agostinho, Água Limpa, Parque do Contorno, Nova Primavera e Três Poços. Além disso, foi necessário interromper o funcionamento de uma bomba da Estação de Tratamento do Belmonte, o que, segundo o Saae, agravou a situação e reduziu o fornecimento de água em diversos outros bairros, principalmente os mais altos e distantes.

Entre os locais mais afetados estão Laranjal, Bela Vista, São Lucas, Santa Inês, Monte Castelo, Jardim Belvedere, Jardim Normandia, São Geraldo, Jardim Amália, Morada da Colina e Roma, além de outras regiões que também podem sofrer com a redução da pressão na rede.

O Saae orienta os moradores a economizar água e priorizar seu uso para atividades essenciais, especialmente devido às altas temperaturas e ao aumento do consumo nos últimos dias.