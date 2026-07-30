Pista de descida da Serra das Araras será interditada para manutenção no domingo

Motoristas que pretendem trafegar pela Serra das Araras no próximo domingo (dia 2) devem ficar atentos às alterações no trânsito. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista de descida da serra será totalmente interditada para serviços de manutenção entre 5h e 14h.

Durante o período de interdição, o tráfego será desviado para a pista de subida, que funcionará em mão dupla para garantir a circulação de veículos nos dois sentidos.

A PRF orienta os condutores a redobrarem a atenção ao passar pelo trecho, respeitando a sinalização, os limites de velocidade e as orientações das equipes que estarão no local. A recomendação é que, sempre que possível, os motoristas programem a viagem para evitar possíveis retenções e atrasos.