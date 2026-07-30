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quinta-feira, julho 30, 2026
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Pista de descida da Serra das Araras será interditada para manutenção no domingo

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FOLHA DO ACO
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Motoristas que pretendem trafegar pela Serra das Araras no próximo domingo (dia 2) devem ficar atentos às alterações no trânsito. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista de descida da serra será totalmente interditada para serviços de manutenção entre 5h e 14h.

Durante o período de interdição, o tráfego será desviado para a pista de subida, que funcionará em mão dupla para garantir a circulação de veículos nos dois sentidos.

A PRF orienta os condutores a redobrarem a atenção ao passar pelo trecho, respeitando a sinalização, os limites de velocidade e as orientações das equipes que estarão no local. A recomendação é que, sempre que possível, os motoristas programem a viagem para evitar possíveis retenções e atrasos.

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