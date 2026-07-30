Secretário de Ordem Pública de Mangaratiba morre em acidente na BR-101

O secretário municipal de Ordem Pública de Mangaratiba, Rodrigo Santos Bondim, morreu na tarde desta quinta-feira (dia 30) após um grave acidente de trânsito na Rodovia Rio-Santos (BR-101), nas proximidades do acesso à Fazenda Muriqui, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio. De acordo com as primeiras informações, o carro conduzido por Bondim colidiu com um caminhão-baú. As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas oficialmente.

Policial militar e ex-vereador, Rodrigo Bondim ocupava atualmente o cargo de secretário municipal de Ordem Pública. A morte causou grande comoção na cidade, onde ele era reconhecido pela atuação na segurança pública e na política.

Em nota oficial, a Câmara Municipal de Mangaratiba lamentou a perda do ex-parlamentar. O Legislativo destacou que Bondim exerceu mandato entre 2013 e 2023, atuando “de forma incansável por mais segurança, fiscalização e infraestrutura para os bairros”. A nota também ressaltou seu trabalho à frente da Secretaria de Ordem Pública, onde utilizava a experiência adquirida na Polícia Militar em ações voltadas à proteção e ao ordenamento do município.

A Câmara afirmou ainda que a morte representa “uma perda irreparável para Mangaratiba” e manifestou solidariedade à esposa, filhos, familiares, amigos e colegas de farda, desejando conforto a todos neste momento de luto.

A Prefeitura de Mangaratiba também divulgou nota de pesar, destacando o legado de compromisso, dedicação e amor de Rodrigo Bondim pelo município. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.

Foto: Reprodução/Rede Sociais