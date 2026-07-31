Caminhão pega fogo e interdita totalmente a Dutra na altura de Paracambi

Um incêndio em um caminhão provocou a interdição total da Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 218, em Paracambi, na tarde desta sexta-feira (dia 31). O veículo transportava produtos combustíveis, o que exigiu a atuação do Corpo de Bombeiros com protocolos específicos para esse tipo de carga. Apesar da gravidade da ocorrência, não há registro de vítimas.

O chamado foi recebido pelo 29º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM). As equipes chegaram ao local às 13h40 e iniciaram o combate às chamas com o apoio de diversas viaturas.

Durante a operação, os bombeiros realizaram o resfriamento dos cilindros transportados pelo caminhão, que, a princípio, estariam vazios. As chamas também atingiram a vegetação às margens da rodovia, ampliando a área de combate ao incêndio.

Devido à complexidade da ocorrência, dois apoios operacionais foram acionados, incluindo equipes do 4º GBM, de Nova Iguaçu. A concessionária responsável pela rodovia interditou também a pista no sentido São Paulo para facilitar a chegada das viaturas de apoio ao local.

Os bombeiros informaram que ainda era necessário reforço no abastecimento de água para o combate às chamas. Até a última atualização, a ocorrência permanecia em andamento e a BR-116 seguia totalmente interditada no km 218.