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Barra Mansa lidera geração de empregos no Sul Fluminense pelo segundo período em 2026

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FOLHA DO ACO
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Dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho, mostram que Barra Mansa registrou, no mês de junho, um saldo positivo de 754 novos postos de trabalho com carteira assinada, alcançando a primeira colocação entre todos os municípios da região.

Entre os meses de janeiro e março, Barra Mansa já havia liderado o ranking regional, com saldo positivo de 186 novos empregos formais, demonstrando a continuidade do crescimento do mercado de trabalho no município.

O prefeito Luiz Furlani destacou que os números refletem uma política permanente de fortalecimento da economia e geração de oportunidades. “Nossa liderança na geração de empregos é resultado de um trabalho sério de planejamento e incentivo ao desenvolvimento econômico. Seguimos criando um ambiente favorável para novos investimentos, ampliando as oportunidades de emprego e renda para a população de Barra Mansa”, disse o prefeito.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Cesar de Carvalho, ressaltou que o desempenho também é resultado das ações desenvolvidas pela pasta para aproximar empresas e trabalhadores.
_ Junho também marca um momento importante para o município, pois a plataforma Balcão de Empregos completa um ano de funcionamento. Disponível no site da Companhia de Desenvolvimento de Barra Mansa, a ferramenta tem facilitado a conexão entre empresas e trabalhadores, contribuindo diretamente para o aumento das contratações. O trabalho realizado pelo coordenador do Balcão de Empregos, Igor Soares, também tem contribuído significativamente para o alcance desses números. Além disso, realizamos “Feirões de Emprego”, promovemos capacitações, fortalecemos parcerias com o setor produtivo e desenvolvemos políticas de incentivo à instalação de novas empresas – destacou.

Cesar de Carvalho também enfatizou os diferenciais logísticos que colocam Barra Mansa em posição estratégica para receber investimentos. “Barra Mansa é reconhecida como uma cidade aberta para novos negócios. Temos uma localização privilegiada, a Rodovia Presidente Dutra e uma importante malha ferroviária, fatores que facilitam a entrada e a saída de mercadorias. Essa infraestrutura logística, aliada ao trabalho desenvolvido pela administração municipal, torna o município um destino cada vez mais atrativo para empresas que buscam eficiência, competitividade e condições favoráveis para crescer”, disse.

O presidente da Companhia de Desenvolvimento de Barra Mansa, Bruno Paciello, destacou que o crescimento do município deverá ser impulsionado pelo novo Parque Industrial, que está em fase de conclusão das obras e será um importante vetor para a atração de investimentos.

_ O novo Parque Industrial representa um grande avanço para Barra Mansa. O espaço foi planejado para receber empresas de diversos segmentos, fortalecendo a economia local e ampliando significativamente a oferta de empregos. Na próxima terça-feira, dia 04, daremos mais um passo importante nos trabalhos com o asfaltamento das ruas dentro do Parque Industrial. Estamos preparando a cidade para receber novos empreendimentos e consolidar um ambiente cada vez mais competitivo para os negócios – concluiu.

Confira o saldo de empregos do Novo Caged, relacionados ao desempenho das cidades do Sul Fluminense em junho de 2026:

1. Barra Mansa: 754
2. Porto Real: 270
3. Resende: 262
4. Barra do Piraí: 98
5. Areal: 90
6. Valença: 77
7. Paracambi: 64
8. Três Rios: 61
9. Itatiaia: 53
10. Piraí: 50
11. Paraty: 37
12. Vassouras: 31
13. Pinheiral: 25
14. Miguel Pereira: 25
15. Sapucaia: 18
16. Rio Claro: 9
17. Rio das Flores: 6
18. Mendes: 5
19. Paty de Alferes: 3
20. Engenheiro Paulo de Frontin: 0
21. Quatis: -4
22. Comendador Levy Gasparian: -35
23. Angra dos Reis: -72
24. Paraíba do Sul: -114
25. Volta Redonda: -298

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