Professora de Volta Redonda, Juliana Carvalho é confirmada vice na chapa do PSOL ao Governo do Estado

Aos 41 anos, a professora de História Juliana Carvalho, moradora de Volta Redonda, passou a integrar a disputa pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ela foi oficializada como candidata a vice-governadora pela federação PSOL-Rede, durante a convenção da legenda realizada na última quarta-feira (dia 29), que confirmou o vereador carioca William Siri, de 33 anos, como candidato ao Palácio Guanabara.

Nascida e criada em Volta Redonda, Juliana construiu sua trajetória política a partir da atuação nos movimentos sociais e na defesa dos direitos humanos. Militante do movimento negro, ela também integra a direção estadual do PSOL e passa a representar o Sul Fluminense na chapa majoritária da federação.

A candidata conta que sua ligação com a cidade começou nos bairros onde viveu durante a infância e adolescência. Até os 18 anos, morou no Morro da Macumba, região entre os bairros Retiro e Voldac, e também na Rua 13 de Maio, no Retiro.

Sua formação foi construída na rede pública de ensino de Volta Redonda. Juliana estudou no Recanto Infantil, na Escola Municipal São Francisco de Assis, na Escola Municipal Tocantins e concluiu o ensino médio no Colégio Estadual Santos Dumont. Depois, cursou graduação no Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB) e fez mestrado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Convite para a chapa

Segundo Juliana, o convite para compor a chapa majoritária partiu do presidente estadual do PSOL, deputado Flavio Serafini. A escolha, segundo ela, levou em consideração a necessidade de representar pautas como educação pública, direitos das mulheres, população negra e o interior do estado.

“Fui convidada pelo presidente estadual do PSOL, deputado Flavio Serafini, porque ele queria, para compor a chapa majoritária, alguém que representasse os ideais do partido, que fosse de confiança e que pudesse representar também a luta das mulheres, da negritude, da educação pública e do interior do Estado”, afirmou, em entrevista exclusiva à Folha do Aço.

Ao comentar a escolha, Juliana destacou que sua candidatura é resultado de uma construção coletiva dentro do partido. “É preciso lembrar de todos os companheiros que se disponibilizaram a estar nesse lugar anteriormente. Nesse caso, eu e Siri não estamos inventando a roda. Somos fruto de uma luta política concreta. Herdeiros de batalhas importantes contra a milícia, facções, empresariado e políticos corruptos”, declarou.

Representação do interior

Para Juliana, a presença de uma representante da região na disputa pelo governo estadual simboliza a defesa de um projeto voltado para o interior do Rio de Janeiro. “Essa candidatura é extremamente importante, não apenas para Volta Redonda e o Sul Fluminense, mas para todo o interior do Estado do Rio. Representa o compromisso do PSOL com um projeto amplo de desenvolvimento para toda a classe trabalhadora fluminense”, disse.

A candidata afirmou ainda que pretende defender propostas baseadas no que chama de justiça social e ambiental. “Um projeto que integre, que viabilize o direito à cidade, e que seja pautado no ecossocialismo, na justiça ambiental e social”, afirmou.

Disputa contra partidos maiores

Sobre a disputa com grupos políticos de maior estrutura eleitoral, Juliana afirmou que a federação pretende apresentar uma alternativa ao modelo tradicional de política no estado. “Nossos adversários são de partidos maiores. Mas também representam a velha política ligada à corrupção e ao crime organizado”, disse.

A candidata afirmou à Folha do Aço que a campanha defenderá pautas como direitos humanos, políticas de reparação, investimentos em comunidades e favelas e mudanças na área da segurança pública. “Priorizamos a justiça social, a política de reparação, o investimento nas comunidades e favelas. Direitos Humanos e inteligência na segurança pública”, declarou.

Juliana também destacou sua representatividade como mulher negra, professora e mãe. “Sou uma mulher negra, professora e mãe. O movimento em torno das mulheres e suas representações tem crescido muito ultimamente. A consciência de que uma democracia só é plena com a presença das mulheres é cada vez mais real”, afirmou.

Cenário eleitoral e chapa majoritária

Além do economista e vereador William Siri na disputa pelo Governo do Estado, a federação PSOL-Rede confirmou a vereadora carioca Mônica Benício como candidata ao Senado. Siri, de 33 anos, exerce mandato na Câmara Municipal do Rio de Janeiro desde 2020 e foi reeleito em 2024. Entre as propostas defendidas por ele estão a reestatização da Cedae, revisão de concessões de serviços públicos e valorização do funcionalismo.

Mônica Benício, arquiteta, urbanista e ativista de direitos humanos, também exerce mandato de vereadora no Rio de Janeiro. Com a oficialização de Juliana Carvalho, Volta Redonda passa a ter uma representante na disputa majoritária pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e um candidato ao Senado, no caso, o empresário Mauro Campos (NOVO).