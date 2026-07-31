PRF encerra treinamento contra fraudes veiculares com veículo furtado recuperado e uma prisão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) concluiu, na quinta-feira (dia 30), o Programa de Nivelamento Simplificado com foco no Enfrentamento às Fraudes Veiculares (PRONISI/EFV), realizado na 7ª Delegacia da corporação. A capacitação reuniu policiais rodoviários federais, agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda e peritos da 89ª Delegacia de Polícia Civil de Resende, com o objetivo de aprimorar o combate a crimes envolvendo adulteração e clonagem de veículos.

O treinamento aconteceu entre os dias 28 e 30 de julho e foi ministrado pelos policiais rodoviários federais Domingues e F. dos Santos, com apoio do monitor João Vitor.

Nos dois primeiros dias, os participantes receberam instruções teóricas sobre identificação de fraudes veiculares, reconhecimento de veículos clonados, adulterações em elementos de identificação e análise dos padrões originais de fabricação. Como parte das atividades, também foram realizadas oficinas práticas utilizando veículos clonados recuperados, disponibilizados pela 89ª DP de Resende para estudo.

No último dia, os participantes colocaram em prática os conhecimentos adquiridos durante fiscalizações realizadas nos quilômetros 293 e 324 da Rodovia Presidente Dutra. A ação permitiu que os agentes esclarecessem dúvidas diretamente com os instrutores e compartilhassem experiências entre as diferentes forças de segurança, fortalecendo a integração entre os órgãos envolvidos.

Balanço da operação

Durante as fiscalizações realizadas como parte do programa, a PRF registrou:

47 autos de infração de trânsito;

sete Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLVs) recolhidos;

um veículo com registro de furto recuperado;

uma pessoa presa.

Segundo a PRF, a iniciativa busca padronizar procedimentos, ampliar o conhecimento técnico dos agentes e tornar mais eficiente o enfrentamento às fraudes veiculares, contribuindo para aumentar a segurança da população e dificultar a atuação de organizações criminosas especializadas nesse tipo de delito.

Foto: Divulgação