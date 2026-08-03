UBSF do bairro São Lucas é alvo de furto e suspende atendimento nesta segunda-feira

A Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro São Lucas, em Volta Redonda, teve o atendimento suspenso nesta segunda-feira (dia 3) após um furto registrado no local. A informação foi divulgada pela Prefeitura, que informou que as autoridades investigam o caso.

Segundo a administração municipal, a unidade permanecerá fechada para a realização da perícia. Por esse motivo, os atendimentos não serão realizados ao longo do dia.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os serviços de curativos, vacinação e farmácia foram direcionados para unidades próximas, nos bairros 249 e Conforto. Já as consultas agendadas serão remarcadas.

A UBSF fica na Rua Vereador Francisco Evangelista Delgado, nº 978, no bairro São Lucas.

Até o momento, a Prefeitura não divulgou detalhes sobre o que foi levado durante o furto.

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