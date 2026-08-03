VR: Jovem é presa e adolescente apreendido por tráfico de drogas no bairro Água Limpa

Uma jovem de 20 anos foi presa e um adolescente de 17 anos apreendido por tráfico e associação para o tráfico de drogas na tarde de domingo (dia 2), em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada na Travessa Rio Branco, no bairro Água Limpa.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram até o local após receberem denúncias de que suspeitos armados estariam escondidos em um imóvel da região. Com a autorização do proprietário, os policiais entraram no terreno e localizaram uma casa abandonada.

No imóvel, os agentes encontraram os dois suspeitos. Durante a ação, foram apreendidos um simulacro de pistola, sete rádios transmissores, sete bases para rádio, 21 pedras de crack, 23 trouxinhas de maconha e 28 cápsulas vazias.

Segundo a PM, o adolescente assumiu ser o proprietário dos entorpecentes encontrados na residência.

A jovem e o adolescente foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, para a delegacia de Volta Redonda. Eles foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico e permaneceram à disposição da Justiça.

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