“Nosso filho está sofrendo muito”, diz marido de mulher desaparecida há 15 dias em Resende

A família de Ana Luiza Silveira Fernandes, de 29 anos, reforçou nessa segunda-feira (dia 3) o apelo à população por informações que possam ajudar a localizar a mulher, desaparecida há 15 dias, em Resende. Segundo o marido, Rosiclaudo Medeiros de Oliveira, conhecido como Kaká, a angústia aumenta a cada dia sem notícias e tem afetado principalmente o filho do casal, de 14 anos.

“Minha esposa continua desaparecida. Já são 15 dias sem nenhuma notícia. Estamos sofrendo muito e nosso filho também. Pedimos que as pessoas nos ajudem compartilhando o caso e qualquer informação que possa levar ao paradeiro dela”, disse o marido à equipe do jornal FOLHA DO AÇO.

Ana Luiza desapareceu na manhã do dia 20 de julho, após sair de casa, no bairro Barra II, em Resende, informando que resolveria um compromisso. Desde então, familiares, amigos e as forças de segurança realizam buscas para tentar encontrá-la.

Nas últimas horas, a família voltou a divulgar informações que podem ajudar na identificação da jovem. Ana Luiza possui duas tatuagens, uma em cada braço: uma com o nome do filho, Gabriel, e outra de um lobo. Segundo os familiares, ela também pode estar usando uma saia, carregando uma pequena bolsa e com o cabelo preso.

Uma das linhas apuradas pela família indica que Ana Luiza teria sido vista caminhando desorientada na região do Horto, em Porto Real. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada.

O marido afirma que espera um avanço nas investigações e reforça o pedido para que moradores de Resende, Porto Real e cidades vizinhas compartilhem a foto da jovem nas redes sociais e grupos de mensagens. “Precisamos de ajuda para encontrá-la”, reforçou.

A Polícia Civil continua investigando o desaparecimento. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Ana Luiza pode entrar em contato com o Disque Denúncia, pelo telefone 197, com a Polícia Militar, pelo 190, ou diretamente com a família.

Foto: Arquivo pessoal