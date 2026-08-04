Bois soltos provocam acidente na Rodovia do Contorno e aumentam risco de tragédia em Volta Redonda

Um caminhão atingiu um boi na noite da segunda-feira (dia 3) na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda, nas proximidades da entrada do bairro Jardim Vila Rica. O acidente alerta para o risco provocado por animais de grande porte soltos na via, situação que, segundo motoristas, tem sido frequente no trecho. Com o impacto, o animal foi arremessado para as margens da rodovia, onde permanece agonizando até a manhã desta terça-feira (dia 4).

O motorista do caminhão, um rapaz do Paraná, não sofreu nenhum ferimento e passou a noite no local, aguardando o mecânico, que já foi acionado. De acordo com ele, o acidente poderia ter tido consequências muito mais graves caso o veículo envolvido fosse um automóvel de passeio. “Se fosse um carro, o estrago seria muito maior e poderia até ter sido fatal”, relatou.

Motoristas que trafegam pela Rodovia do Contorno afirmam que os animais estão escapando por uma cerca e acessando a pista com frequência. No momento do acidente, pelo menos outros nove bois foram vistos soltos nas proximidades, aumentando o risco de novas colisões.

A presença de animais de grande porte em rodovias representa um sério perigo para motoristas, especialmente durante a noite e em trechos com pouca iluminação, quando a visualização é reduzida. O caso reforça a necessidade de providências urgentes para impedir o acesso dos animais à pista e evitar novos acidentes, que podem terminar em tragédia.

Foto: Renato