Dia dos Pais: Comércio de Volta Redonda está com horário estendido nesta semana

Para proporcionar mais comodidade aos consumidores e ampliar as oportunidades de compra, o comércio de Volta Redonda funcionará em horário especial na semana que antecede o Dia dos Pais, segundo o Sicomércio Volta Redonda (Sindicato do Comércio Varejista de Bens, Serviços e Turismo). Até sexta-feira, das 8h30 às 20h30; e, no sábado, das 8h30 às 18h30. Os horários das lojas localizadas nos shopping centers são definidos pelas respectivas administrações.

De acordo com o presidente do Sicomércio Volta Redonda, Jerônimo dos Santos, a expectativa é de uma boa movimentação nas lojas. “O Dia dos Pais é uma data importantes para o comércio e representa uma excelente oportunidade para impulsionar as vendas. A ampliação do horário de funcionamento oferece mais comodidade aos consumidores e contribui para fortalecer a economia local, beneficiando empresários, trabalhadores e toda a cadeia do comércio”, acrescentou.

O Sicomércio orienta os consumidores a anteciparem suas compras para aproveitar a variedade de produtos e evitar filas nos últimos dias antes da data comemorativa. “Orientamos as lojas a investirem mais em promoções, nas vitrines e no atendimento direcionado à data”, disse. Para mais informações, só acessar o site sicomerciovr.com.br e as redes sociais da entidade.