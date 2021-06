Um homem de 30 anos e uma mulher de 26 sofreram ferimentos graves em um acidente ocorrido no final da noite da última terça-feira (dia 1º) no km 299 da Via Dutra, em Resende. Eles estavam num Corsa Classic que bateu na traseira de um caminhão. O choque foi tão violento que metade do carro de passeio ficou preso sob as ferragens do caminhão, sendo arrastado por cerca de 100 metros.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão contou aos agentes que seguia normalmente pela faixa da direita quando sentiu o barulho do arrastamento. Ele parou e só então percebeu que havia um carro preso na traseira de seu veículo. As vítimas foram socorridas no Hospital de Emergência de Resende, que, ao longo do desta quarta-feira (dia 2), não deu informações sobre o estado de saúde dos feridos. Foto: PRF