Um homicídio foi registrado na noite desta quarta-feira (dia 2) em Volta Redonda. Um homem identificado como Jonathan de Oliveira, o “Jhon, Jhon”, foi morto a tiros na Rua Vereador Acácio da Rocha, perto da Escola Municipal Paulo VI, no Açude I.

Segundo a Polícia Militar, pelo menos outras três pessoas que estavam no interior de um bar foram feridas também a tiros, mas até o momento não há informações precisas a respeito delas, apenas que foram atendidas no Hospital do Retiro. As circunstâncias do crime ainda estão sendo apuradas.