A Caixa Econômica Federal anunciou nesta segunda-feira (dia 7) reduções nas prestações do financiamento imobiliário, com abatimentos variando de 25%, por seis meses, a 74,99%, pelo período de três meses. O beneficiário poderá receber um desconto superior aos 75% caso comprove a perda de renda em meio a pandemia de Covid-19.

Para solicitar a redução no valor das parcelas, o contribuinte deverá acessar o aplicativo de habitações da Caixa Econômica Federal, disponível para IOS e Android. “Mais uma vez, ouvindo a população em um momento sensível para o mundo inteiro, nós estamos oferecendo uma redução no pagamento das prestações e, como normalmente faltam ainda 10 ou 15 anos [para o fim do financiamento], o acréscimo será muito pequeno e ao longo do tempo”, afirma o presidente do banco, Pedro Guimarães.

Pedro Guimarães ainda esclareceu que os valores abatidos serão cobrados na prestação seguinte à redução ou no mesmo período após a quitação da parcela. “[O desconto] volta proporcionalmente durante todo tempo restante do crédito imobiliário”, exemplificou.

Para os contribuintes que estão recebendo o Auxílio Emergencial existe a possibilidade de pausar os pagamentos pelo período de seis meses. Essa solicitação também deverá ser feita pelo aplicativo da Caixa.