O Volta Redonda F.C. acertou a contratação do volante Ryan Guilherme, de 21 anos, que estava no Boavista-RJ e chega por empréstimo junto ao Fortaleza. O contrato do atleta é válido até o final da Série C do Campeonato Brasileiro.

Ryan foi titular no Boavista durante o Campeonato Carioca, disputando 14 jogos, com um gol e duas assistências, sendo vice-campeão da Taça Rio. O volante é o sétimo reforço do Esquadrão de Aço para a sequência da temporada.

Além da equipe de Saquarema e do Fortaleza, Ryan Guilherme vestiu a camisa do Operário Ferroviário em 2023. O atleta já treina normalmente com o elenco.

Foto: Divulgação