A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Abrasel – realizará de modo online e gratuito entre os dias 11 e 13 de Agosto o 33º Congresso Abrasel, que é o maior evento do segmento de alimentação fora do lar do Brasil e que nesta edição contará com mais 70 renomados palestrantes representantes de importantes empresas com atuações diretamente ligadas ao setor.

Também palestrarão no Congresso membros de órgãos do governo federal como: o Presidente do Banco Central – Roberto Campos Neto – que fará uma palestra com o tema: “Agenda BC+: impactos na competitividade dos pequenos negócios”, o Chefe adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central – Carlos Brant – com a palestra “O Pix como ferramenta para seu negócio” e o Secretário do Ministério do Trabalho da Economia – Bruno Dalcomo – que apresentará a palestra: “Melhorando as regras trabalhistas”.

Segundo a Abrasel, este encontro também será uma grande oportunidade para empreendedores do segmento ampliarem os seus conhecimentos e network, pois acontecerão virtualmente fóruns, painéis e debates com os principais líderes empresariais e da gastronomia do país, aulas-shows com renomados chefs gastronômicos, feiras de negócios onde os participantes poderão acessar com um clique os estandes e interagir com os fornecedores de produtos / serviços e vendedores.

O Presidente da Regional da Abrasel no Sul Fluminense, José Fardim, estará em Brasília representando os empresários do seguimento da região no evento de abertura do Congresso que será presencial e restrito a poucos convidados por conta dos protocolos sanitários exigidos pelo governo local devido a Pandemia do Covid-19.

Fardim convidou os empresários da região a fazerem as suas inscrições e participarem do Congresso, que de acordo com ele é uma grande oportunidade de absorção de conhecimentos e melhor entendimento da nova realidade do setor neste período de reabertura e retomada do crescimento da economia.

“Convido você que é dono de bar, restaurante, pizzaria, lanchonete, cafeteria, food truck e outros estabelecimentos do seguimento de alimentação fora do lar de todas as cidades do nosso Sul Fluminense, a fazer a sua inscrição no Congresso Abrasel, que é um evento muito especial que reunirá grandes lideres do nosso setor que abordarão assuntos e apresentarão informações muito úteis para ajudar o seu estabelecimento a crescer neste novo momento que vivemos. Se inscreva, participe, pois lhe garanto valerá muito apena”, disse Fardim.

As inscrições para o 33º Congresso Abrasel podem ser feitas pelo site: https://congressoabrasel.com.br/