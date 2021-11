A Feira Livre de Volta Redonda retorna ao formato original neste fim de semana, dias 06 e 07. No sábado, vai ocupar a Rua Vereador Luís da Fonseca Guimarães, paralela à Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado; e no domingo, a Rua 14, na Vila Santa Cecília. Os comerciantes estavam divididos entre vendedores de produtos perecíveis e vestuário e calçados, em duas áreas distintas nos dois bairros por conta da pandemia da Covid-19.

O secretário municipal de Fazenda, Erik Higino, explicou que a decisão foi tomada após reunião de avaliação do quadro epidemiológico da cidade, com participação do Ministério Público. “Por conta da flexibilização do comércio em geral e da queda nos números de internação e morte por Covid-19, decidimos retomar o formato original da Feira Livre aos sábados e domingos”, disse, lembrando que o próximo passo será estudar o retorno do formato original da Feira Livre de quinta-feira, no Volta Grande.

Neste fim de semana, fiscais da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) e a Guarda Municipal vão atuar no Aterrado e na Vila Santa Cecília. Eles vão observar o respeito aos horários de montagem e desmontagem das barracas; a validade do alvará para comercialização dos produtos; além de evitar aglomerações e garantir as medidas de prevenção à Covid-19 como uso de máscaras.

Foto: Arquivo