Pesquisa realizada nos dias 7 e 8 de agosto de 2021 mostra que o Programa Fato Popular continua na liderança absoluta no rádio em Volta Redonda.

Segundo o levantamento, feito pelo instituto GPP, 35,6% dos ouvintes de rádio no município têm preferência pelo programa apresentado pelo comunicador Betinho Albertassi.

Em segundo lugar está o Programa Dário de Paula, com 22,6%, seguido do Bom Dia Cidade, apresentado por Rafael Moura e Sérgio Mama, com 9,8%. Na quarta colocação aparece o Programa Microfone de Rua, comandado por Peninha, que tem 2,6%.

Atualmente o Programa Fato Popular é transmitido simultaneamente por quatro emissoras de rádio: 88 FM, Adore FM, Sul Fluminense FM e Sul Fluminense AM, indo ao ar de segunda à sexta-feira, de 6h às 9h30.

A preferência do público se dá pelo dinamismo do programa, focado no noticiário local, com quadros sobre diversos assuntos, como esporte, trânsito e polícia.

Vale destacar também o compromisso do apresentador Betinho Albertassi com o bem estar social, sempre cobrando o poder público por melhorias para a região, tanto que, em 2020, foi eleito vereador de Volta Redonda.

Já com relação às emissoras, a Rádio 88 FM continua com folga em primeiro lugar, tendo 32,4% de audiência, seguida da Cidade do Aço FM, com 23,7% e da Sociedade FM, que tem 6,1% da preferência dos ouvintes.

Chama atenção o fato de quase metade (47,9%) dos ouvintes dos bairros Retiro e Santo Agostinho, os maiores e mais populosos de Volta Redonda, declararem que preferem ouvir a Rádio 88 FM, que tem sua programação voltada para o público evangélico.

A pesquisa GPP foi realizada através de levantamento quantitativo por amostragem nos bairros de Volta Redonda, de acordo com dados censitários do IBGE, com índice de confiança de 95%.

Foto: Divulgação