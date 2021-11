Volta Redonda terá seu primeiro grande evento no final de semana, após o início da pandemia da Covid-19. Aos poucos, a cidade vai se preparando para a retomada responsável de shows e eventos.

O primeiro evento-teste da cidade acontece sexta-feira (dia 19) (véspera de feriado), na Área Verde da PET, no Clube dos Funcionários.

O evento contará com apresentações do FP TREM BALA e do rapper L7NNON, que é fenômeno das plataformas de música e sucesso nas rádios do Brasil. Além disso, participarão do evento o DJ Pedro Oliveira, o cantor Manel, Marcela Motta, Nanno e JOHN.BLX

Com mais de 80% da população do Rio de Janeiro vacinada com as duas doses e as novas flexibilizações divulgadas pela Prefeitura de Volta Redonda, eventos com até duas mil pessoas já estão liberados, mediante à comprovação de vacinação ou teste negativo para a Covid-19.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente em todas as lojas SOUTH da região, secretaria do clube ou on line: guicheweb.com.br. A classificação é de 18 anos.