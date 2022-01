O governo do Estado, por meio das secretarias de Turismo e de Cidades, lançou nesta terça-feira (dia 18), o Programa Turismo Presente, que prevê obras de infraestrutura turística em municípios fluminenses. Serão selecionadas obras prioritárias, a fim de viabilizar projetos de interesse estratégico para o desenvolvimento do segmento.

“O turismo tem sido essencial para a retomada da economia fluminense. Nós somos o cartão-postal do Brasil e da América Latina, temos uma capital maravilhosa e um interior belíssimo. Nos últimos meses, estamos reforçando a infraestrutura e a segurança de todo o nosso estado, qualificando os setores turísticos do interior e dando condições adequadas para receber visitantes. Esse diálogo com os municípios é o que precisamos para o Rio de Janeiro continuar crescendo”, disse o governador Cláudio Castro, durante o evento, no Palácio Guanabara, Zona Sul carioca.

O programa prevê a concepção, planejamento e execução de ações junto a municípios do estado. As iniciativas são voltadas para a melhoria da infraestrutura turística regional e municipal e da qualidade de vida e do bem-estar da população fluminense. O Turismo Presente vai oferecer infraestrutura adequada, a fim de permitir a chegada e a permanência tranquila dos visitantes.

“Um destino deve ser bom para morador e turista. É urgente que sejam executadas obras em municípios do interior que sofrem com a falta de infraestrutura. O objetivo é que estas cidades recebam os visitantes com excelência. Qualquer viajante quer estradas seguras, sinalização turística adequada e serviços essenciais, como, por exemplo, os relacionados a saneamento básico”, disse o secretário de Turismo, Gustavo Tutuca.

Melhorias

Segundo o secretário Gustavo Tutuca, fóruns regionais realizados no interior do estado levantaram informações sobre necessidades e gargalos dos municípios e trouxeram reivindicações dos gestores sobre o que é importante para o turismo local em termos de infraestrutura. “É uma ação que visa melhorar a recepção dos turistas no interior do estado.” Algumas obras já estão em andamento, como a reforma da estrada Paraty-Cunha, na Costa Verde.



Na área da segurança, o secretário citou o reforço do patrulhamento nas linhas Vermelha e Amarela, bem como o patrulhamento nas saídas de fins de semana nas principais vias da capital que dão acesso às regiões turísticas do estado. “E agora, avançamos também, nesse programa, na possibilidade de ter centros de monitoramento, controle e segurança nas cidades.”



Pelo programa, o município deve levar seu projeto à Setur-RJ da forma mais avançada possível, para ganhar tempo, explicou Tutuca. A curadoria da secretaria analisa e, após comprovar que se trata de obra de interesse turístico, encaminha à Secretaria das Cidades, que se encarrega da licitação e acompanhamento dos a trabalhos.



Segundo o secretário, vários projetos já deram entrada na secretaria e, agora, após o lançamento do Programa Turismo Presente, os processos devem ser acelerados processos.

Com informações da Agência Brasil

Foto: Carlos Magno/Divulgação