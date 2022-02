O Volta Redonda foi derrotado por 1 a 0 para o Boavista na tarde deste sábado (dia 5), em partida disputada no estádio Elcyr Resende. Ralph, de pênalti, marcou o gol dos donos da casa.

Na próxima rodada, o Voltaço recebe o Madureira, dia 12, às 18h, no estádio Raulino de Oliveira.

O jogo

Os donos da casa iniciaram o jogo pressionando e criaram a primeira chance de gol aos sete minutos. Marquinhos bateu da entrada da área e Luiz Felipe fez grande defesa para evitar o gol adversário.

O Boavista seguiu pressionando e chegou ao gol com Ralph, cobrando pênalti aos 16 minutos.

Em busca do empate, o Voltaço adiantou as suas linhas, passou a pressionar o adversário e chegou com perigo por quatro vezes, com Dilsinho, Pedrinho, que quase marcou um gol olímpico, e por duas vezes com Lelê, porém a primeira etapa terminou mesmo com 1 a 0 para os donos da casa.

Na volta do intervalo, o Voltaço seguiu pressionando e assustou mais uma vez aos 18 minutos. Após boa jogada individual de Júlio Amorim pela direita, Hugo Cabral recebeu na pequena área e finalizou, obrigando o goleiro do Boavista a fazer uma excelente defesa.

Após os 30 minutos, a partida ficou mais aberta, com o Voltaço se mandando para o ataque e o Boavista apostando no contra-ataque. Em um deles, Lustosa recebeu em velocidade, invadiu a área e finalizou com muito perigo.

Nos minutos finais, o Volta Redonda tentou a última pressão em busca do empate, mas não teve sucesso. Final de jogo no Elcyr Resende: Boavista 1×0 Volta Redonda.

Foto: Divulgação VRFC